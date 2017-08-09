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Погибшего в Афганистане младшего сержанта Мдинари Бебиашвили похоронят завтра
09.08.2017 22:54
Погибший в результате нападения в Афганистане грузинский военнослужащий, младший сержант Мдинари Бебиашвили будет похоронен завтра.
Как сообщают в Минобороны Грузии, церемония похорон пройдет в селе Мартотубани Зестафонского района.
«10 августа состоится церемония похорон погибшего в результате нападения в Афганистане грузинского военнослужащего, младшего сержанта Мдинари Бебиашвили. Гражданская панихида, которая пройдет в кафедральном соборе Успения Богородицы в г. Зестафони, начнется в 10:00 (адрес: ул. Руставели №1; центр города, напротив управы). Вынос из церкви в 15:00, похороны – в селе Мартотубани Зестафонского района.
Младший сержант 23-го батальона II пехотной бригады ВС Грузии Мдинари Бебиашвили погиб 3 августа в результате нападения, осуществленного на территорию, прилегающую к авиационной базе Баграм», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
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