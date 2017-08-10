В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина - СМИ

10.08.2017 13:39 Турецкие службы безопасности задержали россиянина Рената Бакиева, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона. Об этом сообщает Haberturk.



Правоохранители Турции также причисляют Бакиева к членам террористической группировки «Исламское государство».



По данным телеканала, полицейские нашли его переписку с другим членом ИГ в Telegram, в которой речь шла о покупке беспилотника, чтобы сбить американский военный самолет около авиабазы Инджирлик на юге Турции.



Также отмечается, что Бакиев проводил разведку вокруг авиабазы на велосипеде.



Россиянина допрашивали на протяжении 13 дней. 10 августа он предстанет перед судом.















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