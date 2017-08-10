Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина - СМИ


10.08.2017   13:39
Турецкие службы безопасности задержали россиянина Рената Бакиева, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона. Об этом сообщает Haberturk.

Правоохранители Турции также причисляют Бакиева к членам террористической группировки «Исламское государство».

По данным телеканала, полицейские нашли его переписку с другим членом ИГ в Telegram, в которой речь шла о покупке беспилотника, чтобы сбить американский военный самолет около авиабазы Инджирлик на юге Турции.

Также отмечается, что Бакиев проводил разведку вокруг авиабазы на велосипеде.

Россиянина допрашивали на протяжении 13 дней. 10 августа он предстанет перед судом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии анонсирует амбициозный план пространственного развития
Кутаисский аэропорт обзаведется новым терминалом
Выставку об истории грузинского вина в Бордо посетили более 5 тысяч человек
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии
США призвали Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Цхинвалського режима
Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мощи святой царицы Кетеван доставят в Грузию на полгода
Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе
В Чечне все же передумали запрещать прокат кинофильма «Матильда»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна