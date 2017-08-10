Начальник штаба армии США прибыл в Грузию

10.08.2017 16:24 Начальник штаба армии США, генерал Марк Майли прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.



В аэропорту Тбилиси Майли встречали первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, а также заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава. Они приветствовали американского генерала и поблагодарили его за визит.



В Тбилисском аэропорту Майли также провел встречу с начальником военно-тренировочной базы ВС США в Хохенфельсе генералом Антонио Агуто.



В ходе визита Майли посетит многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017), которые проходят на аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. Американский генерал также проведет встречу с главой Генштба ВС Грузии Владимиром Чачибая и другими представителями военного руководства страны.



Ранее министр обороны Грузии Леван Изория сообщал, что в августе ожидается прибытие в Грузию семи американских генералов.



Уже в сентябре Грузия и США официально планируют подписать программу готовности обороны. По словам Изория, благодаря этой программе появится «юридическое обоснование» для подключения американских инструкторов к инфраструктурным проектам, реализующимся в Минобороны Грузии.















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