Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Начальник штаба армии США посетил бригаду в Вазиани


10.08.2017   20:17
Начальник штаба армии США, четырехзвездный генерал Марк Милли начал визит в Вазиани со встречи с начальником генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майором Владимиром Чачибая. На встрече в штабе IV механизированной бригады генералы рассмотрели вопросы безопасности, существующие в регионе. Разговор коснулся двухстороннего сотрудничества структур обороны Грузии и Соединенных Штатов Америки.

На встрече присутствовали первый заместитель начальника генерального штаба, полковник Николоз Джанджгава, и командующий Восточными сухопутными войсками, полковник Шавлег Табатадзе. В IV механизированной бригаде начальника штаба армии США сопутствовали заместитель командующего европейскими силами США, генерал-майор Тимоти Макгуайер, и командующий 7-й армии США в Европе, бригадный генерал Антонио Агуто.

Позже начальник штаба армии США, генерал Марк Мили отправился на стрельбище Вазиани, и посетил учебные участки многонационального учения "Достойный партнер 2017", и лично побеседовал с военнослужащими, участвующими в тренировках. Начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая ознакомил американских генералов с течением тренировок.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии анонсирует амбициозный план пространственного развития
Кутаисский аэропорт обзаведется новым терминалом
Выставку об истории грузинского вина в Бордо посетили более 5 тысяч человек
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Еще один человек похищен оккупантами на линии оккупации Абхазии
США призвали Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Цхинвалського режима
Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мощи святой царицы Кетеван доставят в Грузию на полгода
Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе
В Чечне все же передумали запрещать прокат кинофильма «Матильда»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна