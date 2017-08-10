Начальник штаба армии США посетил бригаду в Вазиани

10.08.2017 20:17 Начальник штаба армии США, четырехзвездный генерал Марк Милли начал визит в Вазиани со встречи с начальником генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майором Владимиром Чачибая. На встрече в штабе IV механизированной бригады генералы рассмотрели вопросы безопасности, существующие в регионе. Разговор коснулся двухстороннего сотрудничества структур обороны Грузии и Соединенных Штатов Америки.



На встрече присутствовали первый заместитель начальника генерального штаба, полковник Николоз Джанджгава, и командующий Восточными сухопутными войсками, полковник Шавлег Табатадзе. В IV механизированной бригаде начальника штаба армии США сопутствовали заместитель командующего европейскими силами США, генерал-майор Тимоти Макгуайер, и командующий 7-й армии США в Европе, бригадный генерал Антонио Агуто.



Позже начальник штаба армии США, генерал Марк Мили отправился на стрельбище Вазиани, и посетил учебные участки многонационального учения "Достойный партнер 2017", и лично побеседовал с военнослужащими, участвующими в тренировках. Начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая ознакомил американских генералов с течением тренировок.

















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