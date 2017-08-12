Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В пригороде Тбилиси задержали обвиняемых в наркопреступлении


12.08.2017   11:14
На улице Цуртавели в тбилисском пригороде Квемо Поничала прошла спецоперация, в ходе которой задержали двух лиц, обвиняемых в наркопреступлении.

Как сообщают в пресс-службе Министерства ВД, следствие в отношении задержанных ведется в соответствии с первой и четвертой частями статьи 260 УК Грузии (незаконное приобретение – хранение – сбыт наркотического средства).

На месте находились правоохранители и представители спецназа. По информации соседей, задержанные являются братьями. Они заявляют, что раньше ничего не слышали об участии братьев в подобных делах. По их словам, задержанные – из нуждающейся семьи.

По словам членов семьи задержанных, обвинения беспочвенны и правоохранители подбросили им наркотики.

Как заявил брат задержанных Самрат Джафаров, спецназ выгнал семью из дома, а позже сказали, что в доме было найдено наркотическое средство.

По его словам, сначала братьев вызвали в отделение полиции, когда в дом прибыл спецназ, они по-прежнему находились в отделении. Члены семьи требуют от МВД своевременно освободить задержанных, а так же проведения независимой экспертизы.

Семья также не исключает, что произошедший факт может быть связан с существующим конфликтом с соседями.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зарплата гендиректора «Банка Грузии» составляет более 3 млн лари в год
Кредиты в национальной валюте дорожают
«Тбилвино»: Пришло время отменять субсидии на виноград
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ
Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Оперативный штаб для борьбы с наркоманией создадут в Чечне
Семеро жителей Ингушетии признаны виновными в нападении на правоохранителей
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна