В пригороде Тбилиси задержали обвиняемых в наркопреступлении

12.08.2017 11:14 На улице Цуртавели в тбилисском пригороде Квемо Поничала прошла спецоперация, в ходе которой задержали двух лиц, обвиняемых в наркопреступлении.



Как сообщают в пресс-службе Министерства ВД, следствие в отношении задержанных ведется в соответствии с первой и четвертой частями статьи 260 УК Грузии (незаконное приобретение – хранение – сбыт наркотического средства).



На месте находились правоохранители и представители спецназа. По информации соседей, задержанные являются братьями. Они заявляют, что раньше ничего не слышали об участии братьев в подобных делах. По их словам, задержанные – из нуждающейся семьи.



По словам членов семьи задержанных, обвинения беспочвенны и правоохранители подбросили им наркотики.



Как заявил брат задержанных Самрат Джафаров, спецназ выгнал семью из дома, а позже сказали, что в доме было найдено наркотическое средство.



По его словам, сначала братьев вызвали в отделение полиции, когда в дом прибыл спецназ, они по-прежнему находились в отделении. Члены семьи требуют от МВД своевременно освободить задержанных, а так же проведения независимой экспертизы.



Семья также не исключает, что произошедший факт может быть связан с существующим конфликтом с соседями.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

