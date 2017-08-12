Трамп не исключает проведение военной операции в Венесуэле

12.08.2017 13:33 Дональд Трамп не исключил проведение в Венесуэле военной операции. «Мы имеем множество вариантов для Венесуэлы. Кстати, я не стану исключать военный вариант», - заявил журналистам американский президент после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.



«Венесуэла наш сосед. У нас солдаты по всему миру, даже в тех местах, которые очень далеко. Венесуэла недалеко от нас, и там страдают и умирают люди. У нас много вариантов для Венесуэлы, в том числе, в случае необходимости, возможно военное решение», - заявил Трамп.



Журналисты задали Трампу вопрос, подразумевается ли под этим возглавляемая США военная операция. «Мы не говорим об этом. Но военная операция и военный вариант это то, к чему мы можем прибегнуть», - ответил американский президент.















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