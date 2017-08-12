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МВД распространяет официальное заявление в связи с задержанием наркореализаторов


12.08.2017   14:24
Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальное заявление в связи с задержанием наркореализаторов.

В заявлении отмечается, что сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента центральной криминальной полиции МВД и Службы государственной безопасности в результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали по обвинению в незаконном приобретении-хранении и сбыте наркотического средства Н. Дж. 1989 года рождения и М. Дж. 1976 года рождения.

«Следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотическое средство. При обыске жилого дома задержанных полиция изъяла в качестве вещественного доказательства героин, расфасованный в 33 упаковки.

Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения и сбыта наркотического средства (ч.1-я и 4-я ст. 260 УК Грузии», - отмечается в заявлении.






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