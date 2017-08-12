МВД распространяет официальное заявление в связи с задержанием наркореализаторов

12.08.2017 14:24 Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальное заявление в связи с задержанием наркореализаторов.



В заявлении отмечается, что сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента центральной криминальной полиции МВД и Службы государственной безопасности в результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали по обвинению в незаконном приобретении-хранении и сбыте наркотического средства Н. Дж. 1989 года рождения и М. Дж. 1976 года рождения.



«Следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотическое средство. При обыске жилого дома задержанных полиция изъяла в качестве вещественного доказательства героин, расфасованный в 33 упаковки.



Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения и сбыта наркотического средства (ч.1-я и 4-я ст. 260 УК Грузии», - отмечается в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

