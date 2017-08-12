Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии завершились многонациональные учения НАТО «Достойный партнер 2017»


12.08.2017   19:22
В Грузии подошли к концу третьи по счету многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017).

Учения длились 14 дней, маневры включали две фазы и проходили на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси, а также на тренировочной базе в Норио. В учениях «Достойный партнер 2017» принимали участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

«Достойный партнер – 2017» завершились показательными учениями и торжественной церемонией на военной базе Вазиани. Церемония началась с минуты молчания в память о погибших героях.

После к собравшимся на плацу военным из восьми стран-членов и партнеров НАТО обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Как верховный главнокомандующий ВС Грузии, Маргвелашвили выразил благодарность участникам учений, отметив важность проведенных маневров.

«Народ Грузии, грузинская общественность благодарны вам за вашу службу и благодарны вашим странам за то, что вы присутствуете здесь», — сказал президент. Он отдельно отметил существующее партнерство и сотрудничество Грузии и США, одним из результатов которых стали учения Noble Partner.

Глава Минобороны Грузии Леван Изория, выступая на церемонии, также отметил поддержку новой администрации США, напомнив, что на учения «Достойный партнер 2017 » посетил вице-президент США Майк Пенс.

«Учения этого типа еще более приближены к стандартам НАТО и способствуют региональной стабильности. Еще большую значимость этим учениям придал визит Майка Пенса — вице-президента страны, которая является нашим стратегическим партнером. С каждым годом поддержка учений «Достойный партнер» расширяется, также как визит Майка Пенса подтверждает поддержку новой администрацией США проводимых в Грузии реформ и нашей внешней политики», — отметил Изория.

Изория добавил, что в конце августа текущего года США и Грузия приступят к реализации совместной программы готовности обороны Грузии. Программа по его словам, будет состоять из двух компонентов — тактической подготовки и институционального развития.

После завершения показательных учений некоторые участники были награждены медалями.

На церемонии закрытия учений также присутствовал начальник штаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, командующий армией США G3 в Европе, бригадный генерал Тимоти Догерти, представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и администрации президента, а также высокопоставленные военные из стран, принимающих участие в учениях.

Для участия в Noble Partner 2017 в Грузию из Германии была доставлена находящаяся на вооружении Европейского командования ВС США техника: германский бронетранспортер Boxer, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker – последние впервые будут задействованы в учениях. Всю технику довезли поездом из Германии до болгарского города Бургас, а оттуда на пароме переправили в грузинский порт Поти. В ближайшее время техника будет возвращена в Германию.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зарплата гендиректора «Банка Грузии» составляет более 3 млн лари в год
Кредиты в национальной валюте дорожают
«Тбилвино»: Пришло время отменять субсидии на виноград
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ
Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Оперативный штаб для борьбы с наркоманией создадут в Чечне
Семеро жителей Ингушетии признаны виновными в нападении на правоохранителей
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна