В Грузии завершились многонациональные учения НАТО «Достойный партнер 2017»

12.08.2017 19:22 В Грузии подошли к концу третьи по счету многонациональные военные учения стран и партнеров НАТО «Достойный партнер 2017» (Noble Partner 2017).



Учения длились 14 дней, маневры включали две фазы и проходили на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси, а также на тренировочной базе в Норио. В учениях «Достойный партнер 2017» принимали участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.



«Достойный партнер – 2017» завершились показательными учениями и торжественной церемонией на военной базе Вазиани. Церемония началась с минуты молчания в память о погибших героях.



После к собравшимся на плацу военным из восьми стран-членов и партнеров НАТО обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Как верховный главнокомандующий ВС Грузии, Маргвелашвили выразил благодарность участникам учений, отметив важность проведенных маневров.



«Народ Грузии, грузинская общественность благодарны вам за вашу службу и благодарны вашим странам за то, что вы присутствуете здесь», — сказал президент. Он отдельно отметил существующее партнерство и сотрудничество Грузии и США, одним из результатов которых стали учения Noble Partner.



Глава Минобороны Грузии Леван Изория, выступая на церемонии, также отметил поддержку новой администрации США, напомнив, что на учения «Достойный партнер 2017 » посетил вице-президент США Майк Пенс.



«Учения этого типа еще более приближены к стандартам НАТО и способствуют региональной стабильности. Еще большую значимость этим учениям придал визит Майка Пенса — вице-президента страны, которая является нашим стратегическим партнером. С каждым годом поддержка учений «Достойный партнер» расширяется, также как визит Майка Пенса подтверждает поддержку новой администрацией США проводимых в Грузии реформ и нашей внешней политики», — отметил Изория.



Изория добавил, что в конце августа текущего года США и Грузия приступят к реализации совместной программы готовности обороны Грузии. Программа по его словам, будет состоять из двух компонентов — тактической подготовки и институционального развития.



После завершения показательных учений некоторые участники были награждены медалями.



На церемонии закрытия учений также присутствовал начальник штаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, командующий армией США G3 в Европе, бригадный генерал Тимоти Догерти, представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и администрации президента, а также высокопоставленные военные из стран, принимающих участие в учениях.



Для участия в Noble Partner 2017 в Грузию из Германии была доставлена находящаяся на вооружении Европейского командования ВС США техника: германский бронетранспортер Boxer, американские танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker – последние впервые будут задействованы в учениях. Всю технику довезли поездом из Германии до болгарского города Бургас, а оттуда на пароме переправили в грузинский порт Поти. В ближайшее время техника будет возвращена в Германию.



"Новости-Грузия"











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