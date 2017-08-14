Министр обороны Грузии навестил миротворцев в Афганистане

14.08.2017 15:57 Министр обороны Грузии Леван Изория в Афганистане встретился с грузинскими военными, участвующими в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support).



Изория находится в Афганистане вместе с главой Генштаба ВС Грузии Владимиром Чачибая. Накануне в Кабуле они провели встречу с командующим миссией «Решительная поддержка», генералом Джоном Николсоном.



«Как отметил Николсон, грузинские военные отличаются высоким профессионализмом и являются примером, в том числе и для военных из стран-членов НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Грузии.



В Кабуле Изория также встретился с командиром базы международного аэропорта имени Хамида Карзая, генералом Мурадом Сельчуком.



После глава грузинского оборонного ведомства направился на авиационную базу в Баграме. Командир дислоцированного здесь 23-го батальона ВС Грузии Бека Амброладзе ознакомил Изория и Чачибая с вопросами, связанными с обеспечением безопасности авиационной базы.



Изория и Чачибая почтили память грузинского миротворца Мдинари Бебиашвили, погибшего 4 августа во время совместного патрулирования территории базы Баграм в результате нападения террористов.



Глава Минобороны Грузии и Генштаба поблагодарили грузинских военных за службу и отметили важность их участия в миротворческой миссии. Позже Изория и Чачибая наградили капрала Годердзи Харшиладзе и лейтенанта Шоту Квривишвили нагрудным знаком «Воинственный пехотинец».



В конце дня министр обороны Грузии и глава Генштаба вместе с грузинскими миротворцами посетили часовню имени Святого Георгия, действующую на территории базы.



С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка». По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.















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