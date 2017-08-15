|
Министр обороны Грузии навестил раненых военнослужащих в Германии
15.08.2017 14:39
Министр обороны Грузии Леван Изория посетил в американском военном госпитале Ландштуля в Германии грузинских миротворцев, раненных в результате нападения на авиационную базу Баграм в Афганистане 3 августа. Вместе с министром в Германии находится начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.
Министр обороны Грузии наградил ведомственной медалью "За боевое ранение" пострадавших военных, капитана Михаила Гвирджишвили, и старшего лейтенанта Гигу Хахуташвили. Начальник генерального штаба подарил военным монеты генерального штаба.
После ранения от взрыва двух грузинских военнослужащих 23-го батальона пехотной бригады доставили в Германию. Им в Германии провели разные операции из-за повреждений от осколочных ранений. В настоящее время оба военнослужащих чувствуют себя хорошо, и их жизни не угрожает опасть. Леван Изория отправился в Германию из Афганистана.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна