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Министр обороны Грузии навестил раненых военнослужащих в Германии


15.08.2017   14:39
Министр обороны Грузии Леван Изория посетил в американском военном госпитале Ландштуля в Германии грузинских миротворцев, раненных в результате нападения на авиационную базу Баграм в Афганистане 3 августа. Вместе с министром в Германии находится начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.

Министр обороны Грузии наградил ведомственной медалью "За боевое ранение" пострадавших военных, капитана Михаила Гвирджишвили, и старшего лейтенанта Гигу Хахуташвили. Начальник генерального штаба подарил военным монеты генерального штаба.

После ранения от взрыва двух грузинских военнослужащих 23-го батальона пехотной бригады доставили в Германию. Им в Германии провели разные операции из-за повреждений от осколочных ранений. В настоящее время оба военнослужащих чувствуют себя хорошо, и их жизни не угрожает опасть. Леван Изория отправился в Германию из Афганистана.







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