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МВД Грузии распространило заявление в связи со спецоперацией в поселке компактного проживания азербайджанцев
15.08.2017 14:53
В Квемо Поничала, где компактно проживают азербайджанцы, проведена еще одна спецоперация.
Как сообщает местное бюро АПА, в ходе операции по факту незаконного оборота наркотических средств был задержан 1 человек. Еще одна женщина была отведена в участок для допроса.
В заявлении МВД Грузии отмечается, что в результате оперативно-следственных мер за сбыт и хранение наркотиков был задержан один подозреваемый.
Было установлено, что задержанный регулярно занимался продажей наркотиков. Во время обыска в его доме было обнаружено 4 пакета с героином.
Отметим, 12 августа в Квемо Поничала была проведена спецоперация, в результате которой за сбыт и хранение наркотиков были задержаны два брата Назим (1989 г.р.) и Махир Джафаровы (1976 г.р.).
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