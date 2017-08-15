В Рустави задержан мужчина с крупной партией «био» наркотиков

15.08.2017 14:58 Мужчина был задержан в городе Рустави с крупной партией нового психоактивного вещества, так называемого «био» наркотика, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Задержание 32-летнего А.И. было произведено в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране, который осуществляется сотрудниками главного полицейского управления МВД и Службы государственной безопасности Грузии.



Согласно данным следствия, при личном обыске обвиняемого и обыске его дома, полицейские обнаружили и изъяли 294 пакета с «био».



Уголовное дело возбуждено по части два 260 статьи УК Грузии — «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, пересылка или перевозка нового психоактивного вещества в крупном размере». Обвиняемому грозит от семи до четырнадцати лет тюрьмы.



«Био», он же «спайс» – курительная синтетическая смесь. Сложность борьбы с подобным наркотиком заключается в том, что для его изготовления смешивают несколько разных химических ингредиентов, которые можно выписать и купить из интернета легально.



Наркотик появился в Европе в 2000-х годах. Его получают, смешав несколько видов растений и химических веществ. У «био» есть эффект марихуаны, однако он быстродействующий.



С 2014 года МВД Грузии запустило кампанию под названием «Нет «био» наркотику». К кампании также активно подключены министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, Миноборазования, Мифнин и министерство спорта и по делам молодежи.



Целью кампании является максимальное информирование молодых жителей страны о негативных последствиях этого наркотика.



С 1 мая 2014 года в Грузии вступил в силу закон, касающийся незаконного изготовления, производства, хранения, пересылки или перевозки нового психоактивного вещества, т.н. «био». В Уголовном кодексе появилась соответствующая статья, которая наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.















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