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МВД раскрыло факт страхового мошенничества


16.08.2017   11:01
Министерство внутренних дел раскрыло беспрецедентный факт мошенничества, совершенного организованной преступной группой против страховых компаний.

По информации МВД, сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД обличили членов мошеннической группировки - Ш.Т. 1978 года рождения, И.Ц. 1989 года рождения и Г.С. 1984 года рождения, а также задержали И.Т. 1980 года рождения.

Следствие установило, что в период с 5 декабря 2015 года по 17 ноября 2016 года обвиняемые, по заранее разработанной преступной схеме, страховали автомобили разных марок, оформленные на свое имя, в страховых компаниях. После страхования, с участием этих застрахованных автомобилей они устраивали инсценированные автодорожные происшествия - умышленные аварии. Обвиняемые сообщали страховым компаниям об автоавариях и требовали возместить ущерб. Страховые компании перечисляли суммы на счета своих клиентов. В результате совершенных мошеннических действий преступная группа нанесла страховым компаниям финансовый ущерб в размере почти 33 тысяч лари.

Следствие в отношении И.Т. ведется по подпунктам «б» 2-й и 3-й частям статьи 19-180, а также по подпунктам «б» 2-й и 3-й частям статьи 180, в отношении И.Ц. - по подпункту «б» 2-й части статьи 180, в отношении Ш.Т. - по подпункту «б» 3-й части статьи 19-180 и подпункту «б» 3-й части статьи 180, а в отношении Г.С. - по подпункту «б» 2-й части статьи 19-180 УК Грузии.






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