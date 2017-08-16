В пригороде Тбилиси проведена еще одна спецоперация по задержанию наркореализатора

16.08.2017 16:48 В пригороде Тбилиси, в Квемо Поничала, проведена еще одна спецоперация по задержанию наркореализатора В тбилисском районе Квемо Поничала проведена еще одна спецопераци, в результате которой был задержан один человек.



В свою очередь, как поясняет МВД, задержан наркореализатор.



В результате спецопераций, проведенных в течение последних нескольких дней в Квемо Поничала, полиция всего задержала 5 человек, обвиняемых в реализации наркотиков. Правоохранители также провели одну спецоперацию на выезде из Тбилиси, в ходе которой было задержано одно лицо, обвиняемое в наркореализации.















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