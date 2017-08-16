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Мотоциклист стрелял в центре Тбилиси - убит мужчина
16.08.2017 19:36
В Мтацминдском районе Тбилиси произошло убийство. По информации очевидцев, мотоциклист выстрелил в пешехода из огнестрельного оружия. В результате - убит молодой мужчина.
Мужчина передвигался по улице пешком, а убийца передвигался на мотоцикле. Застрелив пешехода, мотоциклист скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
На месте преступления работают сотрудники полиции и эксперт-криминалисты. О личности убитого и задержанных не сообщается.
Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное убийство» и «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/v-tbilisi-mototsiklist-zastrelil-peshehoda/#t20c
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