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В пригороде Тбилиси задержан находившийся четыре года в розыске мужчина


16.08.2017   21:28
Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии в поселке Лило (пригород Тбилиси) задержали мужчину, разыскиваемого с 2013 года, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, задержанный в 2013 году ранил из огнестрельного оружия человека и скрылся с места преступления. Грузинские СМИ утверждают, что четыре года назад он ранил гражданина Азербайджана.

При задержании полицейские обнаружили и изъяли у обвиняемого огнестрельное оружие.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.






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