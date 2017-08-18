Госдеп США объявил тендер на закупку нелетального оружия для Украины - СМИ

18.08.2017 10:56 Государственный департамент США объявил тендер на закупку для Украины нелетального оружия - учебных пистолетов, патронов к ним и защитной экипировки, сообщается на портале Federal Business Opportunities.



Потенциальные поставщики - участники тендера должны представить предложения по ценам Бюро Госдепа по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков до 22 августа.



Требуются пистолеты с двумя магазинами Glock G17 T FX или аналогичные, небоевые патроны различных калибров, ящики, защитные шлемы и экипировка.



В начале августа Пентагон отправил в Белый дом рекомендацию начать поставки летального вооружения Киеву. Речь идет, кроме прочего, о поставке на 50 миллионов долларов переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin - оружия, которое власти Украины надеются получить давно.



Оружие необходимо "для помощи в борьбе с Россией", отметили в военном ведомстве. В США считают, что этот шаг заставит отказаться Россию от использования наступательных вооружений.



The Wall Street Journal сообщала 31 июля, что Госдепартамент и Пентагон разработали план поставок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что страны, пытающиеся урегулировать украинский конфликт, должны избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность в регионе.















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