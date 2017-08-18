В Грузии осуществлена ротация военного атташе США

18.08.2017 11:02 В "Арми холл" Министерства обороны состоялась церемония прощания с атташе обороны США в Грузии. Министр обороны поблагодарил полковника Гарика Хармона за значительный вклад в сотрудничество в оборонной сфере между двумя странами, и плодотворную деятельность.



Леван Изория заострил внимание на совместные учения "Достойный партнер 2017", и строительство центра боевой подготовки в рамках Программы готовности обороны Грузии (GDRP).



Министр обороны наградил полковника Гарика Хармона ведомственной медалью "Генерал Мазниашвили". Глава ведомства вручил ему благодарственную грамоту, и передал в подарок снайперскую винтовку.



На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, заместители министра обороны и начальника генерального штаба, представители вооруженных сил Грузии, и дипломатического корпуса.



В "Арми холл" находился также новый атташе США, полковник Джеф Хартман.



















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