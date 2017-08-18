|
МВД Грузии уничтожило более 43 килограмм наркотиков
18.08.2017 11:42
Сотрудники МВД Грузии уничтожили более 43 килограмм изъятых в разное время наркотиков, среди которых героин, кокаин, конопля и марихуана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно отчету МВД, в специальной высокотемпературной печи было сожжено 12,9 килограмм кокаина, порядка 1,8 килограмм героина, 14,4 килограмм конопли, порядка 14,6 килограмм марихуаны и 25,6 граммов метадона.
Представители органов правопорядка также уничтожили более 1,3 тысяч таблеток «субутекса», более 2,8 тысяч таблеток, содержащих кодеин, 797 таблеток MDMA, более 1,8 тысяч таблеток «трамадола» и прочие психотропные и новые психоактивные вещества.
Представители МВД Грузии уничтожают наркотики и психоактивные вещества каждые три месяца на основании решения суда.
Уничтожением наркотиков занимается специальная комиссия, созданная по приказу министра внутренних дел Грузии. Процесс проходит под надзором сотрудников Главной прокуратуры Грузии и министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна