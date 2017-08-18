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МВД Грузии уничтожило более 43 килограмм наркотиков


18.08.2017   11:42
Сотрудники МВД Грузии уничтожили более 43 килограмм изъятых в разное время наркотиков, среди которых героин, кокаин, конопля и марихуана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно отчету МВД, в специальной высокотемпературной печи было сожжено 12,9 килограмм кокаина, порядка 1,8 килограмм героина, 14,4 килограмм конопли, порядка 14,6 килограмм марихуаны и 25,6 граммов метадона.

Представители органов правопорядка также уничтожили более 1,3 тысяч таблеток «субутекса», более 2,8 тысяч таблеток, содержащих кодеин, 797 таблеток MDMA, более 1,8 тысяч таблеток «трамадола» и прочие психотропные и новые психоактивные вещества.

Представители МВД Грузии уничтожают наркотики и психоактивные вещества каждые три месяца на основании решения суда.

Уничтожением наркотиков занимается специальная комиссия, созданная по приказу министра внутренних дел Грузии. Процесс проходит под надзором сотрудников Главной прокуратуры Грузии и министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.







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