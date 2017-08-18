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9 месяцев в украинской тюрьме - грузинский солдат взывает о помощи


18.08.2017   13:23
Грузинский солдат Георгий Читанава почти 9 месяцев отбывает наказание в украинской тюрьме по обвинению в убийстве русского военного.

Бывший военнослужащий вооруженных сил Грузии обвиняется в предумышленном убийстве русского солдата. Случай произошел в ноябре минувшего года в Донецкой области, где Читанава служил командиром роты.

Мать грузинского солдата до сих пор безрезультатно ждет помощи правительства. Этер Читая требует с целью безопасности сына перевезти его из украинской тюрьмы в Грузию.

Мать рассказывает, что ее сын признает убийство русского солдата, однако преступление не было предумышленным, и было спровоцировано систематической угрозой в его адрес со стороны русского солдата.

Георгий Читанава служил в грузинских войсках, в частности в 4-й военной бригаде Вазиани. Он участник августовской войны. За самоотверженность, проявленную во время боя за защиту и единство родины, президент Саакашвили наградил его государственной наградой. Несколько лет назад Читанава решил продолжить военную службу в вооруженных силах Украины, и воевал против России на этот раз для защиты интересов Украины.

"Курьер" по телефону связался с заключенным солдатом. Бывший грузинский военнослужащий вспоминает, что русский солдат не выполнил его указание, как командира, и, несмотря на множество предупреждений, въехал на тяжелой технике на запрещенную территорию. Читанава выстрелил из оружия только после этого. Военнослужащий вспоминает, что противостояние по этническому признаку между ним и русским солдатом началось сразу же с момента знакомства.

Все соответствующие ведомства Грузии информированы о заключенном Георгий Читанава.








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