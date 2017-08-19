США заявили о готовности помочь Испании в расследовании произошедшего в Барселоне теракта

19.08.2017 12:31 Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Испании Мариано Рахоем и пообещал ему оказать содействие в расследовании терактов в Барселоне и Камбрильсе.



Американский лидер также отметил, что США помогут Испании привлечь к ответственности всех причастных к нападению на мирных граждан, передает Reuters.



Кроме того, Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время терактов.

17 августа в центре Барселоны фургон въехал в толпу туристов. Несколько часов спустя был совершен теракт в Камбрильсе. По последним данным, в результате атаки погибли не менее 14 человек, около 130 получили ранения.



В настоящий момент в больницах находятся 59 человек. Состояние 15 из них оценивается как критическое.















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