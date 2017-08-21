Американский эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном у берегов Сингапура

21.08.2017 11:46 Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" (John S. McCain) столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы седьмого флота американских ВМС, передает NEWSru.com.



Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени.



Десять американских матросов числятся пропавшими без вести, пятеро получили травмы в результате столкновения.



Как отмечается, столкновение эсминца с танкером Alnic MC произошло в тот момент, когда корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура.



"По предварительным данным, эсминец "Джон Маккейн" получил повреждения части кормы", - уточнили в пресс-службе. В настоящий момент на месте инцидента проводятся поисково-спасательные работы. В операции также принимают участие местные органы власти.



ТАСС между тем уточняет, что Alnic MC является либерийским танкером, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение составляет почти 51 тысячу тонн.















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