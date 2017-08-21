Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержан реализатор с крупной партией наркотиков


21.08.2017   12:57
45-летний мужчина был задержан в Западной Грузии по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-служба МВД.

По данным следствия, при личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято 123 целых и 5 кусочков таблеток «субоксина», а также один пакетик кустарно изготовленного героина. По данным МВД, обвиняемый уже признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» 6 части 260 статьи УК Грузии -«незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские лейбористы прервали заседание комиссии по тарифам на электроэнергию
НКРЭГ начинает рассмотрение вопроса повышения тарифа на электроэнергию
В Аджарии в сентябре пройдет международная конференция сельского туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне людей собирают на акцию публичного массового покаяния за письмо Чайке
Ереванский суд признал российский приговор для Грачьи Арутюняна
Из стран ЕС депортровали 86 незаконных грузинских мигрантов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна