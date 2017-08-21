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Задержан реализатор с крупной партией наркотиков
21.08.2017 12:57
45-летний мужчина был задержан в Западной Грузии по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-служба МВД.
По данным следствия, при личном обыске у задержанного было обнаружено и изъято 123 целых и 5 кусочков таблеток «субоксина», а также один пакетик кустарно изготовленного героина. По данным МВД, обвиняемый уже признался в содеянном.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» 6 части 260 статьи УК Грузии -«незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ».
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