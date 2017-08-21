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Раскрыт факт попытки кражи с банкомата на прилегающей к военной части в Сенаки территории
21.08.2017 13:03
Факт попытки кражи с банкомата АО "Банк Грузии", расположенного на территории жилого корпуса, прилегающего к военной части в Сенаки, раскрыли. Происшествие имело место 24 мая 2017 года.
В Министерстве обороны Грузии сообщили, что на основании доказательств, полученных в результате оперативно-следственных мер, проведенных департаментом военной полиции Минобороны и Главной прокуратуры Грузии, один из участников этого преступления М.Ц. задержан, еще один соучастник Т.Ш. объявлен в розыск.
"За совершенное преступление М.Ц., и Т.М. (заочно) предъявлено обвинение, а городской суд Кутаиси определил обоим обвиняемым заключение в виде меры пресечения. В настоящем проводятся активные оперативно-следственные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания беглого обвиняемого, и решения вопроса уголовной правовой ответственности других лиц, изоблаченных в данном преступлении"- пояснили в Министерстве обороны.
По их же информации, за данное преступление предусмотрено пресечение свободы сроком до 8 лет.
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