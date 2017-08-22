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К тушению пожаров в Грузии подключатся военные
22.08.2017 23:23
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Георгию Маргвелашвили, как к главнокомандующему, за разрешением использовать вооруженные силы с целью ликвидации пожаров в регионах Грузии.
Использование военных не планируется в Боржомском ущелье. Основная цель - тушение пожара в Горийском муниципалитете.
По данному вопросу между премьером и президентом состоялся телефонный разговор. Президент намерен удовлетворить ходатайство премьера.
Для утверждения изданного президентом акта завтра на внеочередную сессию соберется парламент.
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