К тушению пожаров в Грузии подключатся военные

22.08.2017 23:23 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Георгию Маргвелашвили, как к главнокомандующему, за разрешением использовать вооруженные силы с целью ликвидации пожаров в регионах Грузии.



Использование военных не планируется в Боржомском ущелье. Основная цель - тушение пожара в Горийском муниципалитете.



По данному вопросу между премьером и президентом состоялся телефонный разговор. Президент намерен удовлетворить ходатайство премьера.



Для утверждения изданного президентом акта завтра на внеочередную сессию соберется парламент.















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