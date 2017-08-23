К тушению пожара в Атенском ущелье подключилась I пехотная бригада Минобороны

23.08.2017 11:03 К ликвидации пожара в селе Бошури в Атенском ущелье подключилось соединение I пехотной бригады Гори Министерства обороны.



По информации Минобороны, после того, как было принято решение о включении войск в работу по ликвидации стихии, Министерство обороны, соединение горийской I пехотной бригады включилось в локализацию пожара.



По сообщению пресс-службы ведомства, на месте находятся министр обороны Леван Изория и начальник генерального штаба Владимир Чачибая.



"Пожар глобальный, но в локальном масштабе. Надеемся, что сможем подчинить его контролю"- заявил Леван Изория.



В Атенском ущелье нет необходимости эвакуации населения.



Согласно информации журналиста "I канала", на территории, прилегающей к огню, уже провели борозду, и не существует угрозы, что огонь перекинется на жилые территории.















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