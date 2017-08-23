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К тушению пожара в Атенском ущелье подключилась I пехотная бригада Минобороны


23.08.2017   11:03
К ликвидации пожара в селе Бошури в Атенском ущелье подключилось соединение I пехотной бригады Гори Министерства обороны.

По информации Минобороны, после того, как было принято решение о включении войск в работу по ликвидации стихии, Министерство обороны, соединение горийской I пехотной бригады включилось в локализацию пожара.

По сообщению пресс-службы ведомства, на месте находятся министр обороны Леван Изория и начальник генерального штаба Владимир Чачибая.

"Пожар глобальный, но в локальном масштабе. Надеемся, что сможем подчинить его контролю"- заявил Леван Изория.

В Атенском ущелье нет необходимости эвакуации населения.

Согласно информации журналиста "I канала", на территории, прилегающей к огню, уже провели борозду, и не существует угрозы, что огонь перекинется на жилые территории.






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