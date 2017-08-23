Все очаги пожара в Атенском ущелье ликвидированы

23.08.2017 14:40 Все очаги пожара в Атенском ущелье ликвидированы. Военнослужащие в течение всей ночи гасили пожар, возникший в лесу, прилегающем к селу Земо Бошури. Сначала очаги огня локализовали лопатами, а позже пожар погасили водной струей.



Вместе с военными в течение всей ночи на месте находились министр обороны и начальник генерального штаба.



В работе по ликвидации пожара в Атенском ущелье, наряду с 250 военнослужащими

I пехотной бригады Министерства обороны, участвовали сотрудники Агентства управления чрезвычайных ситуаций МВД.



На территории пожарища остаются несколько десятков военнослужащих, которые в течение двух дней будут осуществлять мониторинг территории. По решению премьер-министра Грузии, с целью ликвидации пожара, возникшего в Атенском ущелье, и во избежание ожидаемых рисков, принято решение о мобилизации дополнительной живой силы. Премьер-министр Георгий Квирикашвили вчера обратился к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с "Представлением об использовании военной силы".



На данное время работы по ликвидации пожара в Боржомском ущелье продолжаются в полной нагрузке.



Чрезвычайный штаб по-прежнему продолжает работу в круглосуточном режиме, в формировании плана координации и спасения непосредственно включен премьер-министр страны.

















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