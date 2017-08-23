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Между Минобороны и европейским командованием США оформлен меморандум


23.08.2017   21:31
Между Министерством обороны и европейским командованием США оформлен меморандум о взаимопонимании в связи с осуществлением программы готовности обороны Грузии (GDRP).

Минобороны Грузии сообщает, что меморандум подписали с грузинской стороны министр обороны Леван Изория, и со стороны США начальник департамента европейского командования (EUCOM) J-5/8, генерал-майор Дэвид Алвин.

Леван Изория поблагодарил американского гостя за тесное сотрудничество и поддержку, и говорил о значении программы для развития вооруженных сил Грузии.

По заявлению министра обороны, меморандум предусматривает усиление территориальной обороны нашей страны, в особенности в направлении тренировок и обучения.

"Вместе с американскими коллегами в течение трех лет мы планируем комплектацию, оснащение девяти батальонов, и постоянные учения, чтобы оборонные средства возросли, и Грузия в будущем стала более безопасной страной"- заявил Леван Изория.

По сообщению ведомства, GDRP осуществляется в рамках рамочного договора, оформленного в сфере безопасности на 2016-2019 годы между Министерством обороны Грузии и департаментом обороны США.

До подписания договора министр обороны Грузии принял генерал-майора Дэвида Алвина. На встрече присутствовали начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, первые заместители министра, и начальника генерального штаба, Лела Чиковани и полковник Николоз Джанджгава, а также главный сержант вооруженных сил Грузии Коба Цирекидзе.







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