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Три человека арестованы в Грузии по обвинению в пытках мужчины
24.08.2017 13:04
Три человека были задержаны в Квемо Картли по обвинению в пытках и бесчеловечном обращении, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Вопиющий факт произошел недалеко от села Гачиани. Согласно распространившейся информации, до 15-и человек жестоко избили 42-летнего мужчину, а затем пытали его. Процесс снимали на камеру и видео пыток было размещено в социальных сетях.
В настоящее время пострадавший находится в коматозном состоянии и остается в одной из клиник Тбилиси.
Родственники жертвы говорят, что мотивом жестокого избиения стала ревность.
МВД Грузии по факту возбудило уголовное дело по 1441 статье УК Грузии – «пытки».
Трое подозреваемых уже задержаны полицией, личности еще восьми предполагаемых участников преступления установлены. Все видеоматериалы зверского избиения, размещенные в интернете, были удалены соответствующими структурами МВД.
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