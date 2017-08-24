|
В центре Киева произошел взрыв - СМИ
24.08.2017 16:21
В центре Киева возле здания правительства произошел взрыв, сообщает телеканал «Громадьске». Как передает корреспондент, взрыв произошел между зданием правительства и стадионом «Динамо».
На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, «скорая помощь».
Также на место происшествия прибыл председатель нацполиции Украины Сергей Князев. Обстоятельства взрыва выясняются.
Правоохранители перекрыли часть дороги.
24 августа в Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна