В центре Киева произошел взрыв - СМИ

24.08.2017 16:21 В центре Киева возле здания правительства произошел взрыв, сообщает телеканал «Громадьске». Как передает корреспондент, взрыв произошел между зданием правительства и стадионом «Динамо».



На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, «скорая помощь».



Также на место происшествия прибыл председатель нацполиции Украины Сергей Князев. Обстоятельства взрыва выясняются.



Правоохранители перекрыли часть дороги.



24 августа в Украине отмечают День независимости. В Киеве с визитом находится глава Пентагона Джеймс Меттис.















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