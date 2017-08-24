Глава Европарламента призвал создать европейское ФБР для борьбы против ИГ

24.08.2017 18:50 Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что в Европе необходимо создать ФБР для борьбы против террористической группировки «Исламское государство», сообщает ТАСС,



По словам Таяни, «ИГ пытается устроить атаки» по всему континенту.



«Нужно работать сообща, поскольку иногда не хватает кооперации, - отметил он в распространенном в четверг интервью радиостанции Onda Cero. - Мы можем сделать больше во взаимодействии между прокуратурами, полицией, разведками». «Я думаю, что должно существовать в Европе ФБР для борьбы против ИГ», - добавил глава Европарламента.



Он считает, что «существует взаимодействие, но оно должно быть интенсивнее в сфере обмена информацией на всех уровнях». «Предотвращение радикализации молодежи важно начинать с образовательного уровня, - отметил Таяни. - Если это европеец, но из другой страны, важно объяснить ценности Европы».



Председатель Европарламента обратил внимание на нехватку «европейских имамов, которые говорят на испанском, итальянском, немецком, а не только на арабском». «В Иордании полиция знает, о чем вещает имам», - сказал Таяни. По его словам, предполагаемый организатор теракта в Барселоне, имам Абдельбаки ас-Сати «был террористом, а не говорил о религии».















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