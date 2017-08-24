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Грузинские военные приняли участие в параде по случаю Дня независимости Украины


24.08.2017   21:16
Грузинские военные приняли участие в торжественном параде в центре Киева по случаю Дня независимости Украины, сообщает министерство обороны Грузии.

Всего в параде участвовали 4,5 тысячи военных. Вместе с украинскими солдатами по Крещатику прошли более 230 военнослужащих государств-партнеров Украины: Великобритании, США, Канады, Грузии, Румынии, Молдовы, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

В мероприятиях по случаю 26-летия независимости Украины принимала участие и делегация Минобороны Грузии во главе с заместителем министра обороны Лелой Чиковани. Ранее ожидалось, что на парад приедет министр обороны Грузии Леван Изория, а также глава Генерального штаба ВС Грузии Владимир Чачибая, однако они были вынуждены отменить свой визит из-за чрезвычайной ситуации в Боржомском ущелье, где с 20 августа продолжается борьба с масштабным лесным пожаром.

«Участие грузинских военных в параде по случаю 26-ой годовщины независимости Украины стало проявлением поддержки украинского народа, украинского правительства и выражением солидарности», — сказала Лела Чиковани.

С главным национальным праздником народ и правительство Украины поздравил и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Поздравляю Украину с Днем независимости. Мы ценим ваше мужество и решимость в борьбе за свободу и независимость вашей страны», — написал Квирикашвили в своем микроблоге Twitter.

Украина получила независимость от распадающегося Советского Союза 24 августа 1991 года, когда парламент республики утвердил Акт провозглашения независимости.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения 22 июля 1992 года. Между странами оформлено более 100 соглашений о двухстороннем и многостороннем сотрудничестве в различных направлениях. Особое внимание в отношениях уделено таким сферам как транспорт, энергетика, туризм, сельское хозяйство, финансы, здравоохранение, спорт, культура и образование.






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