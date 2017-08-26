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Военные поэтапно покинуть Боржомское ущелье в течение двух дней - министр
26.08.2017 18:25
Представители вооруженных сил покинут Боржомское ущелье поэтапно в течение 2 дней. Об этом сообщаюбт в пресс-службе Министерства обороны Грузии. Министр обороны Леван Изория попрощался с военными и поблагодарил за успешное выполнение задачи.
Военные Восточного командования вооруженных сил покинут Боржомское ущелье поэтапно, сегодня и завтра. Из 1200 на месте останется только одна рота, которая будет осуществлять мониторинг текущих процессов в Боржомском ущелье.
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