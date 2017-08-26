Военные поэтапно покинуть Боржомское ущелье в течение двух дней - министр

26.08.2017 18:25 Представители вооруженных сил покинут Боржомское ущелье поэтапно в течение 2 дней. Об этом сообщаюбт в пресс-службе Министерства обороны Грузии. Министр обороны Леван Изория попрощался с военными и поблагодарил за успешное выполнение задачи.



Военные Восточного командования вооруженных сил покинут Боржомское ущелье поэтапно, сегодня и завтра. Из 1200 на месте останется только одна рота, которая будет осуществлять мониторинг текущих процессов в Боржомском ущелье.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

