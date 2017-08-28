Столтенберг: НАТО является гарантом коллективной безопасности и Европа от нее зависит

28.08.2017 14:50 С точки зрения безопасности Евросоюз зависим от НАТО, - об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью польской газете «Речь Посполита».



Говоря об общей европейской политике в сфере обороны, Столтенберг отметил, что она должна являться «не конкуренцией для НАТО, а дополнением».



«Мы хотим иметь больше европейских сил, больше современных возможностей, повысить расходы на оборону. Но в то же время мы должны избегать дублирования, создания европейской армии или командований, а также риторики, что Европа справится с безопасностью без НАТО. НАТО это гарант коллективной обороны, и Европа от нее зависит», - заявил генсек НАТО.



По его словам, после Брексита США и Великобритания, будут странами, больше всех выделяющими на оборону, находящимися за пределами Евросоюза, а три из четырех боевых групп на восточном фланге будут под командованием стран вне ЕС. «Поэтому нет никакой возможности обеспечить безопасность без помощи тех членов НАТО, которые не входят в Евросоюз», - добавил Столтенберг.















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