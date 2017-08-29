Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике


29.08.2017   10:11
США проведут совместные с Финляндией военные учения в балтийском регионе одновременно с российско-беларусскими "Запад-2017".

Маневры пройдут в сентябре вблизи шведского побережья, сообщил представитель Совета национальной безопасности при президенте США, пишет "Коммерсантъ".

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее отметил, что эти военные учения не направлены против кого-либо.

"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то", - сказал Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА "Новости".

Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии смягчило позицию по поводу уличной торговли
Во сколько обходится арабам и индусам турпоездка в Грузию?
Российские деловые туристы спешат в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазские и армянские сепаратисты договорились дружить
В Абхазии расстреляны воры «в законе»
El Pais: На грузинском берегу мы видим современные небоскреб, а на абхазском - руины
Тбилиси осудил возведение заграждений вдоль линии оккупации Абхазии
Официальный Тбилиси отзывается на визит абхазской делегации в Сирию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США помогут ликвидировать последствия пожара в Хосровском заповеднике
Грузия еще раз попытается представить кандидатов в Страсбургский суд
МЧС Азербайджана распространило информацию об участии в тушении пожаров в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна