США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике

29.08.2017 10:11 США проведут совместные с Финляндией военные учения в балтийском регионе одновременно с российско-беларусскими "Запад-2017".



Маневры пройдут в сентябре вблизи шведского побережья, сообщил представитель Совета национальной безопасности при президенте США, пишет "Коммерсантъ".



Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее отметил, что эти военные учения не направлены против кого-либо.



"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то", - сказал Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА "Новости".



Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.

















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