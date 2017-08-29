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США и Финляндия проведут совместные военные учения на Балтике
29.08.2017 10:11
США проведут совместные с Финляндией военные учения в балтийском регионе одновременно с российско-беларусскими "Запад-2017".
Маневры пройдут в сентябре вблизи шведского побережья, сообщил представитель Совета национальной безопасности при президенте США, пишет "Коммерсантъ".
Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее отметил, что эти военные учения не направлены против кого-либо.
"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то", - сказал Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА "Новости".
Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.
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