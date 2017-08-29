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В Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2017
29.08.2017 13:47
На полигоне Орфоло в Ахалцихе и бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе 3-11 сентября состоятся многонациональные военные учения "Agile Spirit 2017".
Официально учения на полигоне Орфоло начнутся 3 сентября.
В Минобогоны Грузии сообщают, что многонациональные учения "Agile Spirit 2017" организуют вооруженные силы Грузии и морские пехотинцы США. Военные учения включают полевые и штабные фазы, и их сценарий основан на операциях стабильности, наступления, и обороны.
Учения преследуют целью готовность к совместным операциям или к кризисам в составе сил реагирования НАТО, а также усовершенствование взаимодействия с США и странами партнерами.
В военных учениях примут участие военнослужащие стран-членов и партнеров НАТО, Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины, и Армении.
Летом текущего года многонациональные учения "Достойный партнер 2017" в Грузии состоялись третий раз. Это были самые широкомасштабные тренировки, которые до сих пор проводились в Грузии. В учениях участвовали более чем 2 800 военнослужащих 8 стран-членов и партнеров североатлантического альянса.
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