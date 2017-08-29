Два человека задержаны на перевозке безакцизных сигарет

29.08.2017 14:31 Следственная служба Министерства финансов задержала двух лиц на факте перевозки безакцизных сигарет в особо большом количестве.



В заявлении ведомства сказано, что следствием установлено, что данные лица в тайнике, устроенном в автобусе, скрытно от таможенного контроля пытались вывезти с территории Грузии 48 920 коробок безакцизных сигарет, подлежащих декларации.



"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий и розыскных действий сотрудники следственной службы Министерства финансов на таможенной границе Грузии на факте предварительного группового сговора задержали двух лиц за нарушение правила в связи с передвижением товара в особо крупном размере, подлежащего маркировке, и перевозки товара в особо крупном размере без акцизной марки.



Следствием установлено, что данные лица в тайниках, устроенных в автобусе марки "DAF", через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" скрытно от таможенного контроля, с территории Грузии с нарушением таможенного правила пытались перевезти особо крупное количество- 48 920 коробок безакцизных сигарет, подлежащих декларации.



В результате следственных действий изъят безакцизный товар, рыночная стоимость которого составляет 171 220 лари.



Ведется следствие по делу по части 5 статьи 214, и части 3 статьи 200 УК Грузии, что предусматривает пресечение свободы сроком от 8 до 11 лет"- говорится в заявлении.

















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