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В Грузии в 2017 году официально прослушивали 255 человек


30.08.2017   16:29
За первых шесть месяцев 2017 года в Грузии официально прослушивали 255 человек, а в минувшем году за 12 месяцев – 345 человек. Статистику о прослушивании телефонов публикует Верховный суд Грузии.

В январе-июне текущего года следственные органы чаще всего официально прослушивали граждан по делам мошенничества (47), вымогательства (36), и получения взятки (26).

В тот же период о продлении срока скрытого прослушивания и записи телефонных разговоров городские/районные суды рассмотрели 86 ходатайств, из них были удовлетворены 78, частично удовлетворены 8.

В текущем году, как и в минувшем году, больше всего требований поступили, и были удовлетворены в городских судах Тбилиси, Кутаиси, и Батуми. Суды не удовлетворили требование следственных служб только в 10 случаях.








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