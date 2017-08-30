Грузинский эксперт склоняется к версии диверсии в связи с участившимися пожарами в Грузии

30.08.2017 18:45 "Возможно, здесь действительно имеет место диверсия, другого объяснения трудно найти. Кто помнит, чтобы было столько пожаров одновременно, в один и тот же период? Иного объяснения не могу найти"- отметил Шарашенидзе.



По словам аналитика, другой вопрос, кто стоит "за этим делом". Однако факт, что власть не может должно отреагировать.



"Другое дело, кто стоит за этим. Стоит какая-то местная администрация, которая тем самым старается скрыть что-то, или стоит разведка другой страны, которая занимается подобными делами. По крайней мере, факт, что правительство не работает должным образом. Если это диверсия, то не может пресечь диверсию, если пожар без диверсии, тогда им не удается справиться с пожаром, и ночи не спят. Когда на службе все отлажено, там ночные бдения не нужны, поскольку там все в порядке, и каждый занимается своим делом. Ночные бдения не означают, что хорошо делают дело"- заявил Торнике Шарашенидзе.



В связи с вопросом, разделяет ли лично он мнение части населения, что за учащенными случаями пожаров может иметь место российская диверсия, эксперт считает, в любом случае причины этого должна выяснить власть.



"Допустим, что это российская диверсия, это оправдывает правительство? То есть оно не может справиться с диверсией. Власть должна выяснить причины, и затем работать над тем, чтобы подобное не случилось. А для этого, на мой взгляд, ей необходимо больше профессиональных кадров. Сейчас явно ощущается нехватка профессионализма"- заявил Торнике Шарашенидзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

