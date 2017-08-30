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МВД Грузии начало следствие в связи со взрывом на улице Кавтарадзе


30.08.2017   21:11
МВД Грузии начало следствие в связи со взрывом на улице Кавтарадзе в Тбилиси. Как сообщили в пресс-службе МВД, расследование начато по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью.

Взрыв на первом этаже пятиэтажного жилого корпуса на улице Кавтарадзе был, предположительно, вызван утечкой газа. В результате происшествия пострадал один человек, он находится в больнице в критически тяжелом состоянии.






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