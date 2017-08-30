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Мгебришвили: В течение дня работали два грузинских вертолета, прибавился и турецкий самолет
30.08.2017 21:25
Георгий Мгебришвили предполагает, что количества вертолетов, которое будет к завтрашнему дню, окажется достаточно для локализации пожара в Абастумани Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили предполагает, что того количества вертолетов, которое будет к завтрашнему дню, окажется достаточно для локализации пожара в Абастумани.
«В течение дня работали два грузинских вертолета, прибавился и турецкий самолет. К концу дня добавился азербайджанский вертолет. Завтра с утра к работам подключатся 2 турецких вертолета и один самолет. С утра продолжим тушение пожара с новыми силами. Того количества вертолетов, что я перечислил, должно быть достаточно для локализации этого пожара. Несмотря на это, переговоры имеются и с Ираном», - заявил Мгебришвили.
Из-за ограниченной видимости авиация сегодня остановила работы.
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