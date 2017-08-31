Белый дом не исключает военного варианта действий по урегулированию кризиса вокруг КНДР

31.08.2017 11:01 Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что не исключает военного варианта действий по урегулированию кризиса вокруг КНДР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, беседуя на борту президентского самолета с журналистами, передает ТАСС.



"Президент дал ясно понять, что он чувствует, что оно [военное решение] может быть. И, конечно, я думаю, если бы он смотрел в этом направлении, то опирался бы на таких людей, как [глава Пентагона Джеймс] Мэттис", - приводит ее слова телеканал СNN. Пресс-секретарь отвечала на вопрос о том, рассматривает ли администрация США военный вариант действий в отношении КНДР.



По словам Сандерс, США "предпринимают серьезные шаги" по Пхеньяну. Она отметила, что президент "рассматривает различные варианты действий".



Ранее Мэттис заявил журналистам, что Соединенные Штаты не отказываются от дипломатических усилий по урегулированию кризиса вокруг КНДР.



29 августа, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км. Высота ее полета достигала 550 км.















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