Во Франкфурте проводится самая масштабная эвакуация со времен Второй мировой

03.09.2017 15:18 Во Франкфурте-на-Майне с самого утра продолжается эвакуация десятков тысяч людей, чтобы саперы смогли обезвредить авиационную бомбу. Об этом сообщает местная полиция.



«Эвакуация идет полным ходом», - информируют полицейские.



Она должна была завершиться до 8 утра по местному времени (9 утра по киевскому), однако не все успели покинуть свои квартиры. Представители властей обещают, что тех, кто заказывал транспорт, вывезут и после этого времени. Всего должно быть перемещено более 60 тысяч человек. Это самая масштабная эвакуация в Германии в послевоенной истории.

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Полицейские объявляют о необходимости покинуть помещения по громкоговорителям. Над районом с радиусом полтора километра кружат вертолеты с тепловыми камерами, чтобы выявить ситуации, если кто-то решил проигнорировать распоряжение.



Сама операция по обезвреживанию должна начаться приблизительно пополудни. Продлится она, по оценкам, несколько часов.



Речь идет о британской авиационной бомбе времен Второй мировой войны весом 1,8 тонн, которая содержит полторы тонны взрывчатки.



Накануне в Кобленце около 21 часов была обезврежена 500-кг бомба, эвакуировали 21 тысячу человек. В конце 2016 года в Аугсбурге во время подобной операции было эвакуировано 54 тысячи человек, а в мае этого года в Ганновере – 50 тысяч.















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