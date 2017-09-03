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Президент Грузии открыл многонациональные военные учения Agile Spirit 2017


03.09.2017   17:21
Георгий Маргвелашвили – Мы являемся страной, которая с большой ответственностью подходит к своей роли в глобальном процессе углубления мира
17:05 03-09-2017

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили открыл на тренировочном полигоне Орполо в Ахалцихе многонациональные военные учения Agile Spirit 2017 и обратился к участвующим в них военным.

Как заявил Георгий Маргвелашвили, роль Грузии в защите глобальной стабильности и безопасности является важнейшей.

«Несмотря на то, что территории нашей страны оккупированы, мы являемся страной, которая с большой ответственностью подходит к своей роли в процессе углубления глобального мира. Мы склоняем головы перед теми людьми, которые на протяжении лет пожертвовали своими жизнями для укрепления моей страны и глобальной безопасности. С первых же дней независимости нашей страны, когда в Грузии шли гибридная война и организованная попытка расколоть мою родину, грузинские миротворцы с самого начала были активно включены в укрепление тех ценностей, которые для нас важны. Это были и Косово, и Ирак, это и Афганистан, и Центральная Африка, там, где грузинские воины, грузинская армия упрочивают глобальную стабильность и высоко поднимают знамя нашей страны. Сегодня рядом с нами стоят наши друзья и партнеры. Сегодня в Грузии улучшаются ваши навыки. Сегодня осуществляется еще один шаг вперед, чтобы Грузия, наша территориальная целостность, защита нашего народа были обеспечены», - отметил Георгий Маргвелашвили.

Президент Грузии присутствовал на церемонии открытия учений вместе с министром обороны Леваном Изория, главой администрации президента Георгием Абашишвили, секретарем Совета национальной безопасности Давидом Раквиашвили и представителями Генштаба.
Многонациональные учения Agile Spirit 2017 организованы Вооруженными силами Грузии и морской пехотой США. Целью учений является повышение готовности к совместным операциям в составе сил НАТО или к реагированию на кризисы, а также улучшение взаимодействия на тактическом уровне между подразделениями стран-участниц учений, слияние пехотных и механизированных подразделений, а также усовершенствование взаимного сотрудничества с США и странами-партнерами.






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