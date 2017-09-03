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Депортированного из России «вора в законе» в Тбилиси встречала полиция


03.09.2017   18:49
«Вора в законе» Мирона Горгидзе выслали из России 31 августа 2017 года, хотя приказ о нежелательности его пребывания в РФ правоохранители зачитали ему еще в ноябре 2016-го. Это произошло сразу после того, как «законник» освободился из липецкой колонии, где отбывал срок за хранение наркотиков.

65-летний Мирон Горгидзе был задержан в тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, сообщает «Спутник-Грузия» со ссылкой на сайт республиканского МВД. В последний день августа «законник» был выслан из России на родину.

Сообщается, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Членство в воровском сообществе». Напомним, что в Грузии сама причастность к категории «вор в законе» наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом. Соответствующая статья в уголовном кодексе Грузии появилась в 2005 году через некоторое время после прихода к власти в стране команды Михеила Саакашвили, объявившего войну «ворам в законе».

Напомним, что до ноября 2016 года Горгидзе отбывал наказание в липецкой колонии, после того как в 2013 году его приговорили к 3 годам и 4 месяцам за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Однако после освобождения сотрудники правоохранительных органов зачитали ему приказ о нежелательности пребывания на территории страны.

Стоит отметить, что российские правоохранительные структуры опасались, что Грузия не примет «законника», лишив его гражданства, поскольку прецедент был – в июле власти Грузии не впустили в страну «вора в законе» Сулико Шарикадзе. 31 августа 2017 года Мирико Кутаисский был депортирован.






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