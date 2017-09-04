Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

04.09.2017 13:30 Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, обращаясь к главе ФСБ РФ Александру Бортникову в эфире канала "Прямой", обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины.



"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб", - напомнил Грицак.



По его словам, к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники спецслужб. Также глава ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции в Украине.



"Вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать у себя своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия?" - заявил глава СБУ. Он призвал своего российского коллегу остановить такую деятельность.

















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