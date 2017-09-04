Минобороны Армении невнятно объяснило отказ от участия в учениях НАТО в Грузии

04.09.2017 20:26 В решении Армении не принимать участие в учениях НАТО Agile Spirit 2017 в Грузии «нет ничего странного, и оно соответствует внешней политике республики». Об этом, как сообщает Sputnik Армения, в понедельник заявил на полях форума по «Военно-политическая тактика противника и наши действия» заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.



«Военно-политическая дипломатия Армении полностью соответствует внешней политике республики, и в своих действиях Армения принимает уверенные решения… Так что нет ничего странного», — сказал Закарян



Он отметил, что подобное решение не влияет на уровень партнерства с НАТО. Замминистра также добавил, Армения официально не подтверждала своего участия в маневрах.



«Не секрет, что ВС Армении и система безопасности Армении играют важную роль в системе ОДКБ, а роль Организации в системе безопасности Армении имеет ключевое значение. Не секрет, что Армения на протяжении долгого времени развивает широкое сотрудничество с НАТО — и политическое, и в рамках развития демократических институтов, и миротворческих миссий», — сказал Артак Закарян.



Ранее Минобороны Грузии заявило, что армянские военнослужащие не приехали на многонациональные учения Agile Spirit 2017 с участием военных стран НАТО, стартовавшие в воскресенье на полигоне Орполо.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

