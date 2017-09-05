Сброшенные с дронов термитные гранаты - почерк российской диверсии

05.09.2017 11:52 Официального ответа на то, являются ли диверсией несколько десятков очагов пожара, вспыхнувших в разных уголках Грузии в течение последнего одного месяца, пока нет. Ведется следствие по установлению причин, вызвавших пожары, но пока результаты не известны общественности. Наряду с этим часто раздаются заявления о том, что возможно это является диверсией. Министр внутренних дел тоже не исключает, что возможно пожары искусственно разжигались.



Свое мнение в связи с возможной диверсией выразил главный редактор журнала "Арсенал", Ираклий Аладашвили. В сегодняшнем номере "Квирис палитра" Аладашвили пишет, что причиной возникновения огня может быть дистанционно управляемый летательный аппарат, тот же дрон.



"Правда, в августе 2017 года над Грузией не летают российские вертолеты и бомбардировщики (не считая оккупированный Цхинвальский регион и Абхазию), но разжечь лесные пожары с воздуха можно, причем так, чтобы звук вертолета никто не услышал. Дистанционно управляемые летательные аппараты, те же дроны, летающие по принципу как самолета, так и вертолета, являются почти идеальным средством для разжигания очагов огня на непроходимом лесном склоне. В особенности ночью, когда заметить один-двухметровый дрон, тем более миниатюрный квадрокоптер, когда у них отключены габаритные светильники, почти невозможно. Обнаружить их затрудняются даже армии стран с сильнейшим радиолокационным контролем, тем более это было бы трудно грузинской воздушной обороне, причем в ущельях на низкой высоте.



Российские разведывательные дроны среднего размера легко могли тайно влететь ночью из Цхинвальского региона в Боржомское ущелье, и сбросить малогабаритные термитные гранаты, сгорающие с выделением высокой температуры, и бесследно уничтожающие корпус гранаты, изготовленной из композитного материала, чтобы не оставить вещественное доказательство"- пишет Аладашвили.



Военные обозреватель вспоминает сгоревший в Украине, вблизи от Харькова склад оружия Балаклавы, и говорит, что украинцы уверены, что это была российская диверсия, и взрыв вызвала термитная граната, сброшенная с дрона. Аладашвили пишет, что не обязательно, чтобы пожар в лесу Боржоми и Абастумани вызвал крупный разведывательный боевой дрон.



"Очаг пожара можно разжечь почти игрушечным квадрокоптером, который все могут купить. Иностранные туристы часто снимают с их помощью пейзажи Грузии, в том числе в Боржомском ущелье. После того, как технически немного переделать, вместо второй видеокамеры или фотоаппарата квадрокоптер может нести термитную гранату небольшого размера, или другое кустарно изготовленное устройство для разжигания огня, воспламенение которого быстро разожжет сухие ветки. Главное, установить на квадрокоптере прибор для сброса устройства, разжигающего огонь, что технически легко, тем более для диверсионной "бомбежки" леса не требуется большая точность"- пишет Ираклий Аладашвили.

















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