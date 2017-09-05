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МВД распространяет заявление о ситуации в связи с пожарами в Аджарии и Кахетии


05.09.2017   12:36
В Хуло (высокогорная Аджария), в лесной массив на горе Шавнабада введены более 200 пожарных-спасателей Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и 300 сотрудников департамента по особым поручениям, - об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

«В Хуло, в лесном массиве на горе Шавнабада интенсивно ведутся работы по тушению пожара. На данный момент к очагам огня уже подступили более 200 пожарных-спасателей Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и 300 сотрудников департамента по особым поручениям. По приказу министра внутренних дел Георгия Мгебришвили, с целью эффективной локализации пожара к процессу тушения пламени подключится вертолет МВД», - говорится в заявлении.

По информации ведомства, работы по ликвидации пожара активно продолжаются в регионе Кахетии, у села Артана Телавского муниципалитета, в лесном массиве, где мобилизованы сотни сотрудников МВД.

«Работы по тушению огня на месте осуществляют также 3 единицы воздушной техники. В лесу у села Хахабо в Тушетии на данном этапе необходимости использования вертолета больше нет. Основные очаги огня уже локализованы», - говорится в сообщении МВД.

Противопожарные работы продолжаются также в лесу у села Шилда, где пожарные-спасатели МВД проводят превентивную обработку обгоревшей почвы.






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