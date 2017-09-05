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Министр обороны Румынии ушел в отставку из-за задержки зарплат военным


05.09.2017   22:58
Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну подал прошение об отставке. Как сообщает Укринформ, мотивом для принятия такого решения стала обнародованная пресс-службой оборонного ведомства ошибочная информация о якобы задержке зарплаты для военнослужащих.

"С сожалением приходится констатировать неудовлетворительную взаимосвязь между пресс-службой министерства и СМИ. Моя ошибка заключается в том, что я, как министр, прежде чем обнародовать информацию для СМИ, не проинформировал премьер-министра о возникшей проблеме с выплатой денежных пособий военнослужащим. Поэтому мною было принято решение об отставке", - прокомментировал свое решение Цуцуяну в интервью румынскому телеканалу Realitatea.

Ранее в румынских СМИ, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, была обнародована информация о том, что в оборонном ведомстве якобы отсутствуют средства для оплаты труда военнослужащим.

В министерстве финансов Румынии эту информацию опровергли, заявив, что все необходимые выплаты за август будут произведены в установленные сроки (до 15 сентября).

Как стало известно, премьер Румынии Михай Тудосе удовлетворил прошение министра обороны об отставке.

Согласно законодательству Румынии, отставку министра обороны должен подписать президент Клаус Йоханнис. До назначения нового главы оборонного ведомства исполнять обязанности министра будет вице-премьер Марчел Чолаку.







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